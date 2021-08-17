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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)-
Haber Giriş: 17.08.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Kırmızı kategorideki Mardin'de koronavirüs aşısı seferberliği

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Kırmızı kategorideki Mardin'de koronavirüs aşısı seferberliği

Türkiye'de aşılama oranı en düşük illerden kırmızı kategorideki Mardin’de aşılama çalışmaları sürüyor. Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) İstasyon Şubesi’nde eğitim gören 50 kursiyer kadın ile öğretmenleri koronavirüs aşısı oldu.

Mardin ÇATOM İstasyon Sorumlusu Özlem Avuka, merkezdeki kadınlar ile çocuklarının sürekli iç içe olduğunu belirterek, aşıyla olası bir salgının önüne geçmek istediklerini söyledi. Aşının önemini kadınlara anlattıklarını kaydeden Avuka, kursiyerlerin aşı olmak için sıraya girdiklerini ifade etti.

Kursiyerlerden Filiz Yakak, herkesi aşı olmaya davet ederek, “Bize böyle bir imkan sundukları için Vali Beye teşekkür ediyorum. Aşıyı ayaklarımıza kadar getirdi. Sevdiklerimizi kaybetmemek için kendimiz adına olmazsa da sevdiklerimiz için bu aşıyı olalım” dedi.

Kırmızı kategorideki Mardinde koronavirüs aşısı seferberliği

"AŞIYLA SALGININ ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ"

Kursiyerlerden 6 çocuk annesi Gülseren Akan ise, “Aşıyla salgının önüne geçebiliriz. Zaten ilk önce ben aşı oldum. Çünkü 6 tane çocuğum var. Çocuklarım için, eşim ve sevdiklerim için bunu yaptım" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 binde 430,81 vaka oranıyla Mardin kırmızı kategoride yer alıyor.

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