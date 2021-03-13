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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, çocukların 'kar' eğlencesi

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Kırmızı kategorideki Aksaray'da, çocukların 'kar' eğlencesi

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da, dün yoğun yağışla kar kalınlığının 50 santime ulaştığı Hasan Dağı eteklerinde çocuklar, kar topu oynayıp, naylon poşetle kaydı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alıp, kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, denetimler sıklaştırılırken, güneşli havayı fırsat bilen halk da sokaklara çıktı. Kentte dün yoğun yağışla kar kalınlığının 50 santimetre olduğu Hasan Dağı eteklerine aileleriyle gelen çocuklar, kar topu oynayarak, naylon poşetle kaydı.

Kırmızı kategorideki Aksarayda, çocukların kar eğlencesi
Öte yandan kentin işlek bölgelerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere birçok caddede polis ekipleri, maske ve mesafe kuralları konusunda halkı uyarıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli noktalarında maske dağıttı.
Kırmızı kategorideki Aksarayda, çocukların kar eğlencesi

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