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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)-
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi

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Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi

Vaka sayıları yüksek olan Adıyaman'da, polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgelerde denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Kırmızı kategorideki Adıyamanda, koronavirüs denetimi

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