Kırmızı kartlı sandık çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Dün güne suni bir gündemle, belediye başkanımıza kurulan bir kumpasla uyandık. Şimdi o konuşulmasın istediklerini konuşmaya, üstünü örtmeye çalıştıklarının üstünü açmaya ve ‘Biz Beşiktaş operasyonu ile acaba bu zamların, bu geçim sıkıntısının, bu sürecin üstünü örtebilir miyiz? CHP’yi istediğimiz gündeme çekip, onu burada meşgul edip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlar mıyız?’ diye düşünenlere inat elbette Beşiktaş’ı da konuşacağız, elbette yargıyı konuşacağız, elbette yargının siyasallaşmasını, MHP’nin bu işin ne tarafında olduğunu, hangi ilişkilerin, hangi bağların kurulduğunu da konuşacağız.



BELGELERİ GÖNDERİYORUM



66 ülkede faaliyet gösteren Kültür Bakanı’nın da mütevelli heyeti başkanı olduğu Yunus Emre Vakfı’nda yolsuzluk gündemde. 700 milyon TL’ye karşılık geliyor. Vakıf Başkanı Şeref Ateş tabanları yağladı yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı’nın eşi Rahmi Göktaş ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın, suç duyurusundan hemen sonra yargıdan kaçırılmak için soruşturma açılmadan istifa edip kaçtılar. Böyle olunca aklanıyorsun. Sütten çıkmış ak kaşığa dönüyorsun. Kimse Semih Yalçın’ın oğlunun ya da Bakan’ın peşinde değil. İmzaları var, ‘Yapalım bu işi’ diyorlar. İş yapılmış mı? Aha da yapılmış. Madde madde bunları Sayın Bahçeli’ye belgeleriyle bugün yolluyorum.

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YAPILAN DÜŞMAN HUKUKU

Millet 31 Mart’ta bir karar verdi, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptı. Yenilmeyeceğini sanan Erdoğan’ı 22 yıl sonra devletin de başındayken yüzde 38 oyla yendik. Ne yapacağını bilemedi. Bir yandan ‘Belediyeleri silkeleyelim, kaynaklarını keselim, açıkta para bulunca haciz edelim, hizmet ettirmeyelim.’ Adeta hizmette yarışmak yerine arkadan çelme takmaya, belediyenin hizmet aracının dönen tekerine çomak sokmaya, var gücüyle hasetlik yapmaya devam ederken dün sabah Rıza Akpolat‘ın evinin kapısı çalındı. Dün yapılan iş düşman hukukudur.

ELBETTE KAAN’A YEŞİL KART

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Dün Sanayi Bakanı bana yeşil kart göstermiş. Diyor ki, ‘Bak diyor Özgür Özel, bu KAAN uçağımızın milli kartı, yeşil kart.’ KAAN uçtuğunda ilk tebrik tweet’ini ben attım. KAAN gururumuzdur, onurumuzdur. Elbette ki KAAN’a benden yeşil kart, ama emekliyi aç bırakanlara benden kırmızı kart. Tayyip Bey’e sesleniyorum; işte sana kırmızı kart. Eğer bu milletin sesini duymazsan, bu milletten görüp göreceğin budur. Senden tek istek, son istek sandıktır. Getir sandığı göreceksin kırmızı kartı.”

YOLSUZ BİZDEN AYRI DURSUN

Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı’nın gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili şöyle dedi: “Suç örgütü dedikleri İhsan Aktaş’ın başka ne şirketleri var diye baktık. Bakın neyi gördük, neyi yakaladık. TEM üzerinde kendi deyimleriyle ‘Ortadoğu ve Balkanların en büyük’ benzin istasyonunu açmak için ihaleye giriyor. Belediyelerden bu izni alamıyor. 4 Aralık gecesi Köy Kanunu görüşülürken son anda bir madde eklemişler. Hangi kapıyı çalıyorsa, hepimiz biliyoruz ki bu Meclis’te Köy Kanunu’na paraşütle bu maddeyi gece yarısı ilave ettirmek olabilecek bir iş değildir. Suçlu, yolsuz varsa bizden ayrı dursun. Bu konularda tavizimizin olmadığını bilirsiniz. Ama maalesef ve maalesef bükemedikleri bileği elindeki kamu gücüyle kırmaya, polisin koçbaşıyla kırdırmaya çalışan bir anlayış var karşımızda.”

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MECLİS’TE KIRMIZI KART

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı partisinin haftalık TBMM grup toplantısında iktidara tepki olarak kırmızı kart gösterdi. Özel’le birlikte milletvekilleri ve partililer de kırmızı kart çıkardı.



