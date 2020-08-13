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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı

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Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı
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Batman’da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi. O anlar mobeseye yansıdı.

Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman’da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşakta hareket eden otomobille çarpıştı, çarpışma sonucu aracın kapıları yerinden koptu. O anlar mobeselere saniye saniye yansıdı.

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