Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman’da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşakta hareket eden otomobille çarpıştı, çarpışma sonucu aracın kapıları yerinden koptu. O anlar mobeselere saniye saniye yansıdı.