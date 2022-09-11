Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Mustafa Kırgın
Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 09:28

Mersin'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mustafa Kırgın (58) hayatını kaybederken, araçta bulunan Orhan Y. ise yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Y. İle birlikte kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın’ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kırgın ve Orhan Y. yaralandı. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamazken Orhan Y.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haberin Devamı

Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Mustafa Kırgın

BAKMADAN GEÇME!

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya