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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Kırmızı ışıkta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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Kırmızı ışıkta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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DÜZCE’de, kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Ümit Öztürk yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, D-100 kara yolu Hacıkadirler Köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ümit Öztürk yönetimindeki 34 UF 1568 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Özmen yönetimindeki 81 ABH 005 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Ümit Öztürk, araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, Ümit Öztürk’ü araçtan çıkardı. Öztürk sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

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