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DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Kırmızı ışıkta hızla çarptı! Korkunç kaza...

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Mardin'de, sürücüsü kırmızı şıkta durmayan otomobil, yaya geçidindeki Zeki Kılıç'a (20) çarptı. Kılıç, kazada ağır yaralanırken, olay anı kameralara yansıdı.

Kaza, 2 gün önce Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi üzerineki Kızıltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yaya geçidindeki Zeki Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup, yere düşen Kılıç, ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, tedavi altına alınırken, sürücü kaçtı. 

Kırmızı ışıkta hızla çarptı Korkunç kaza...

Mobese kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobil, kırmızı ışıkta duran araçların yanından hızla geçerek, kendilerine yeşil ışık yandığı için yaya geçidine yönelen Kılıç'a çapıyor. Havaya fırlayan Kılıç, yere düşüp, sürükleniyor.

Kırmızı ışıkta hızla çarptı Korkunç kaza...

 

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