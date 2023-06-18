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Kırmızı ışıkta geçti; motosikletli kazadan kıl payı kurtuldu

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#Maltepe#İstanbul#Trafik
Kırmızı ışıkta geçti; motosikletli kazadan kıl payı kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 15:25

İstanbul Maltepe sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye çarpmak üzereyken motosikletlinin fren yapmasıyla faciadan dönüldü. Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi. Yakalanan sürücüye, “Kırmızı ışıkta geçmek" ve “Saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam bin 387 TL idari para cezası uygulandı.

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 Olay 16 Haziran Cuma günü saat 13.00 sıralarında Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek istediği sırada, kırmızı ışıkta geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görüntüler trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan 34 FAG 953 plakalı araç sürücüsünün, F.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan F.Ö.’ye "Kırmızı ışıkta geçmek" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan ise, 436 TL olmak üzere toplamda bin 387 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü F.Ö., "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. (DHA)

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Kırmızı ışıkta geçti; motosikletli kazadan kıl payı kurtuldu

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#Maltepe#İstanbul#Trafik

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