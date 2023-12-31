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Kırmızı ışıkta geçti, faciaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

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#Esenyurt#Kaza#İSTAÇ
Kırmızı ışıkta geçti, faciaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 07:25

Esenyurt Hadımköy Bağlantı Yolu’nda kırmızı ışıkta geçen cip, İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına çarptı. Kazada cipte bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, cipte bulunan bir kişi ve mekanik süpürme aracında bulunan şoför yaralandı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Gişeleri yönünde seyir halinde olan 34 GEM 38 plakalı cip, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayarak, karşı şeride geçen 34 08 11034 plakalı İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle mekanik süpürme aracının kupası düşerken, cipte bulunan 2 kişi ise cipte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan iki kişiye müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kırmızı ışıkta geçti, faciaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

CİPTE BULUNAN 2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Cipte bulunan bir kişi ve İSTAÇ şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırırken cipte bulunan diğer iki kişi ise feci kazada can verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan ve ismi öğrenilmeyen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı. Kaza sonrası cip ve mekanik temizleme aracı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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#Esenyurt#Kaza#İSTAÇ

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