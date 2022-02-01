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Kırmızı ışıkta geçmek isterken otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor

#Kaza#Kırmızı Işık#Otomobil
Kırmızı ışıkta geçmek isterken otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor

Kartal'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen yayaya otomobil çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin ağır yaralandığı ve hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi. 

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Kaza, Atalar Mahallesinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarında yaya ışıklarının kırmızı yanmasına rağmen Rafet Güven (63) yaya geçidinde yürüdüğü sırada Aldeberan Keskin’in (21) yönetimindeki 34 ELP 747 plakalı otomobiliyle Güven’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güven düştü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  

Kırmızı ışıkta geçmek isterken otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor



Ağır yaralanan Rafet Güven’e kaza yerinde bulunan bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerin gelmesiyle Güven, ambulansla İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Güven’in vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yaptığını öğrenen Keskin’in anne ve babası kaza yerine geldi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Keskin polis aracının içerisinde babasına ve annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Otomobilin sürücüsü Aldeberan Keskin ifadesi alınması için Kartal Şehit Selahattin Aslantepe polis merkezine götürüldü.  Kaza ilgili soruşturma sürüyor. 

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Kırmızı ışıkta geçmek isterken otomobil çarptı: Hayati tehlikesi sürüyor



Kazada ağır yaralanan yayaya müdahale eden hemşire Meltem Kılıç "Yaşlı bir amca ışıklar yayaya kırmızı yanarken ilerlemek istedi. O anda tabi araç hızını aldığı için duramadı, çarptı. Çok fena bir şekilde amca takla attı. İlk yardımını yaptım. Ambulansa teslim ettim. Sürücü de yaşı küçük olduğu için çok korkuyor. Amcanın durumu ise ağır, bilincini sürekli açık tutmaya çalıştık. Umarım iyi olur" dedi.

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#Kaza#Kırmızı Işık#Otomobil

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