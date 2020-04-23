MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
GeriGündem Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hulusi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. T.A.'nın kullandığı 23 AH 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Y.D idaresindeki 23 BK 137 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada her iki araçta bulanan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle