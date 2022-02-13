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Kırmızı ışıkta duran otomobile ateş açtılar: 2 kadın hayatını kaybetti

#Kocaeli#Gebze#Emine Çöp

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobilde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Silah sesleri duyduğunu söyleyen Yunus Daşdemir, "Ben olayı gördüm. 2-3 kişi arabadan inip arabaya ateş açtı. Kadınlar ölürken yaralanan bir kişi de kaçtı" dedi. Olayın meydana geldiği yerde taksicilik yapan Aydın Demir ise "Sabaha karşı 5 sıraları bir aracın ışıklarda durması sonucu takip eden aracın 2 kadını vurup 1 erkeği de yaraladığını duyduk” diye konuştu. 

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Olay, sabah saatlerinde Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı. Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR’a çarptı. Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Kırmızı ışıkta duran otomobile ateş açtılar: 2 kadın hayatını kaybetti

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırının hemen ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öldürülen 2 kadının içerisinde bulunduğu kırmızı renkteki otomobilin kavşağa geldiği sırada yaşanan saldırının ardından yavaşlayarak durduğu ve vatandaşların aracın çevresine toplandığı görüldü. Ayrıca görüntülerin devamında otomobilin bir süre sonra yeniden hareket ettiği ve etrafındaki vatandaşların aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kırmızı ışıkta duran otomobile ateş açtılar: 2 kadın hayatını kaybetti

‘DÜKKANI AÇARKEN SİLAH SESLERİNİ DUYDUM’

Sabah saatlerinde börekçi dükkanını açtığı sırada silah sesleri duyduğunu söyleyen Yunus Daşdemir, "Sabah dükkanı açmaya geldim. Sonra trafik ışıklarının olduğu yerden silah sesleri yükseldi. Ben olayı gördüm. 2-3 kişi arabadan inip arabaya ateş açtı. Kadınlar ölürken yaralanan bir kişi de kaçtı. Yaralı ambulansla götürüldü. Ateş edenler de kaçtılar" dedi.

Olayın meydana geldiği yerde taksicilik yapan Aydın Demir, "Sabaha karşı 5 sıraları bir aracın ışıklarda durması sonucu takip eden aracın 2 kadını vurup 1 erkeği de yaraladığını duyduk” diye konuştu. 

Kırmızı ışıkta duran otomobile ateş açtılar: 2 kadın hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Gebze#Emine Çöp

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