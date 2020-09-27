Kırmızı ışıkta duramadı zincirleme kazaya neden oldu!

Kaza, saat 22.00 sıralarında Merkez Yakutiye ilçesi Üniversite kavşağında meydana geldi. E-80 karayolundan üniversite kavşağına ilerleyen Muharrem Bayraktar yönetimindeki 55 BS 475 plakalı tur midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta duramayarak Muhsine İşleyenin kullandığı 25 NE 580 ve Cansu Altundaş yönetimindeki 06 TB 649 plakalı otomobile çarptı. Altundaş’ın kullandığı otomobil de çarpmanın şiddetiyle savrularak M. Armağan Tuysuz yönetimindeki 34 BEH 652 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobillerde bulunan Muhsine İşleyen, Nevriye İşleyen, Elif Şevval Şengül, Melike Şengül, Ekrem Salih Şengül, Tansu Navdar ile Cansu Altundaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Nevriye İşleyenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.