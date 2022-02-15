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Kırmızı ışıkta çifte infaz! Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'den geriye bu fotoğraflar kaldı

#Kocaeli#Gebze#Emine Çöp
Kırmızı ışıkta çifte infaz Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizden geriye bu fotoğraflar kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kar maskeli zanlıların 30 el ateş ederek otomobilin içinde katlettiği Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'den geriye mutluluk fotoğrafları kaldı.

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Olay, 13 Şubat Pazar günü sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeden çıkarak evlerine giden Emine Çöp (28) ve Tuğçe Semiz'in (22) içerisinde olduğu otomobile, kimliği belirsiz kar maskeli iki şahıs 30 el ateş etti.

Kırmızı ışıkta çifte infaz Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizden geriye bu fotoğraflar kaldı

Kurşunların isabet ettiği iki kadın hayatını kaybederken, o sırada başka bir araçta bulunan ve kadınların arkadaşı olduğu öğrenilen Alihan K. ise ağır yaralandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü olaya ilişkin özel bir ekip kurdu. Cinayet şubesi dedektifleri, cinayeti çözebilmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kırmızı ışıkta çifte infaz Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizden geriye bu fotoğraflar kaldı


Çapraz ateşe tutularak öldürülen iki genç kadının cenazeleri dün toprağa verildi. Alihan K.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İki çocuk annesi Emine Çöp ve 22 yaşındaki Tuğçe Semiz'den geriye ise sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk fotoğrafları kaldı.

Kırmızı ışıkta çifte infaz Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semizden geriye bu fotoğraflar kaldı

Otomobilde kurşunlanarak öldürülen kuzenler Emine ve Tuğçe, toprağa verildi
daha fazla video içinOtomobilde kurşunlanarak öldürülen kuzenler Emine ve Tuğçe, toprağa verildi
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