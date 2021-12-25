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Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptılar: 6 yaralı

#Bursa#Kaza#Yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptılar: 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan gelen başka bir aracın çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki 16 AEH 837 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasından gelen Hasan Kılıç (23) yönetimindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcular Firuze Coşartekin (53), Hüseyin Coşartekin (60), Yusuf Kaya (23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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