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Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Kırmızı ışık katliamı! 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

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Manisa’nın Salihli ilçesinde, bir TIR’ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile çarptığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Alaşehir Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle duraksadı. Bu sırada seyir halindeki bir başka tır, önündeki iki otomobili sürükleyerek, duraksayan tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki tır arasındaki otomobillerde sıkışan yaralıları, bulundukları yerden çıkardı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi

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