Kırmızı illerde yeni tedbirler

GÜMÜŞHANE’de köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı, denetimler arttırıldı. Kentte mevsim itibari ile yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere, hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesine yasak getirildi.

RİZE’de işyeri, STK gibi yerlerin açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi etkinliklerinin yasaklanmasına, nikah ve düğünlere katılımın kişi başına 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere müsaade edilmesine karar verildi.

SAMSUN’da yaklaşık iki ay önce azalan koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yeşil renge dönmeye başlamıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden yükselmesiyle risk haritası yeniden kırmızı oldu.