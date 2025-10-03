Kırmızı çizgimiz üniter devlet

Haberin Devamı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 13’üncü toplantısını yapan komisyonda Hukukçular Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD), Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İle farklı hukuk dallarından akademisyenler sunum yaptı.

Melih Gülseren (Hukukçular Derneği): Sihirli kelimenin samimiyet olması gerek. En temel kırmızı çizgimiz devletimizin üniter yapısıdır. PKK terör örgütü asla Kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil etmemektedir. Başarıya ulaşması için toplumun tüm kesimlerinin sürece katkı vermesi büyük önem taşımaktadır. Bilgi kirliliğine karşı ve güven inşası için süreçle ilgili Kürt kökenli vatandaşlarımıza ilgili kurumlarca Kürtçe SMS’ler gönderilebilir. Toplumda bir ön kabul sağlandıktan sonra infaz yasası, terörle mücadele kanunu gibi mevzuat düzenlemeleri gündeme alınmalıdır. Af niteliği taşıyan her türlü adımın ciddi toplumsal tepkilere yol açacağı göz önüne alınmalıdır.

ANADİLDE EĞİTİM FORMÜLÜ

Serhat Çakmak (ÖHD Başkanı): Aslında temel beklentimiz Terörle Mücadele Kanunu’nun komple kaldırılması ama mevcut koşulları ve bu sürecin aşamalı olarak ilerlediği göz önünde bulundurduğumuzda burada aşamalı olarak belli maddelerin mülga, belli maddelerin de değiştirilmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz. Anayasa’nın 42’nci maddesi şöyle revize edilebilir: ‘Eğitim ve öğretim kurumlarında Türkçe’nin yanı sıra yaşayan diller ve lehçelerde seçmeli ve isteğe bağlı ana dil eğitimi yapılabilir. Bu eğitimin usul ve esasları kanunla düzenlenir.’ Bu kapsamda bir değişiklik ve ana dilde eğitimle ilgili de beklentiler karşılanır.

Kemal Akkurt (SODAD Başkan Yardımcısı): Siyaset kimlik siyaseti ile güvenlik politikaları arasına sıkışmamalı. Açılım politikaları TBMM’de iktidar cephesinin istediği anayasal düzenlemelere kurban edilmemelidir. Ne şiddet romantize edilmeli ne de güvenlikçi devlet politikalarının aracı haline getirilmelidir.



Hasan Oymak (HUDER Başkanı): Terörsüz Türkiye devlet politikasının yanı sıra millet arzusu olduğu için başarı gelecektir. Kürt ve Türk vatandaşlar arasında esasen bir ihtilaf yoktur. Tüm silahlar belli bir takvimde teslim ya da imha edilmelidir. Aynı şekilde örgüt ile bağlantılı yapıların da feshi belli bir takvim içerisinde gerçekleştirilmeli, bu süreç yakından takip edilmelidir.