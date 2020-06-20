‘Kırmızı bülten’li terörist sınırda yakalandı
INTERPOL’ün ‘kırmızı bülten’le aradığı PKK’lı terörist Sabri Dal, Irak’a kaçmaya çalışırken polis ve MİT’in ortak operasyonuyla Silopi’de yakalandı.
Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre, MİT, terörist Dal’ın Şırnak’ın Irak sınırına yakın bölgedeki hücre evlerde olduğunu ve kaçma hazırlığı yaptığını Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne iletti. Polis, takibe aldığı hücre evinde önceki gece hareketlilik belirleyince operasyon için düğmeye basıldı. Dal, Irak’a kaçmaya çalışırken operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Sabri Dal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. PKK’lı terörist Dal, çok sayıda terör eyleminin faili olarak aranıyordu.
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