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Kırmızı bültenli firariye İstanbul'da kıskıvrak operasyon: Cezayir 20 yıl hapisle arıyordu

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#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu Operasyonu#Cezayir Suç Örgütü
Kırmızı bültenli firariye İstanbulda kıskıvrak operasyon: Cezayir 20 yıl hapisle arıyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 13:26

Cezayir'de 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında uluslararası düzeyde kırmızı bülten çıkarılan M.D. (36), İstanbul Narkotik polisinin Fatih'te düzenlediği operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kırmızı bültenli firariye İstanbulda kıskıvrak operasyon: Cezayir 20 yıl hapisle arıyordu

Yapılan çalışmalarda, Cezayir adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında kırmızı bülten bulunan M.D.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Kırmızı bültenli firariye İstanbulda kıskıvrak operasyon: Cezayir 20 yıl hapisle arıyordu

Teknik ve fiziki takibin ardından M.D., dün Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gerekli işlemleri tamamlanan M.D., hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırmızı bültenli firariye İstanbulda kıskıvrak operasyon: Cezayir 20 yıl hapisle arıyordu

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#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu Operasyonu#Cezayir Suç Örgütü

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