Kırmızı bültenli firariye İstanbul'da kıskıvrak operasyon: Cezayir 20 yıl hapisle arıyordu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Cezayir adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında kırmızı bülten bulunan M.D.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından M.D., dün Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gerekli işlemleri tamamlanan M.D., hakkında yürütülen adli süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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