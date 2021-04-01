MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırmızı bültenli DEAŞ’lıya korsan takside operasyon
GeriGündem Kırmızı bültenli DEAŞ’lıya korsan takside operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kırmızı bültenli DEAŞ’lıya korsan takside operasyon

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kırmızı bültenli DEAŞ’lıya korsan takside operasyon

INTERPOL tarafından aranan DEAŞ’lı Bekbol Auzbayev, Ankara’da yakalandı.

Ankara Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, 2013’te Kazakistan’dan Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Auzbayev’in Türkiye’ye giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Suriye’de birçok çatışmaya giren Auzbayev’in, Ankara’ya geleceği bilgisi alındı. Ekipler, Hatay’dan yola çıkan Auzbayev’in içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. Korsan taksi Ankara girişinde durduruldu. Araçta bulunan, İNTERPOL’le uluslararası kırmızı bültenle aranan Auzbayev ile taksici M.Y. gözaltına alındı. DEAŞ içinde birçok eyleme katıldığı öğrenilen Auzbayev’in üzerinden İ.A. adına düzenlenmiş yabancı kimlik kartı ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi