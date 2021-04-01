Kırmızı bültenli DEAŞ’lıya korsan takside operasyon

Ankara Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, 2013’te Kazakistan’dan Suriye’ye giderek DEAŞ’a katılan Auzbayev’in Türkiye’ye giriş yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Suriye’de birçok çatışmaya giren Auzbayev’in, Ankara’ya geleceği bilgisi alındı. Ekipler, Hatay’dan yola çıkan Auzbayev’in içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. Korsan taksi Ankara girişinde durduruldu. Araçta bulunan, İNTERPOL’le uluslararası kırmızı bültenle aranan Auzbayev ile taksici M.Y. gözaltına alındı. DEAŞ içinde birçok eyleme katıldığı öğrenilen Auzbayev’in üzerinden İ.A. adına düzenlenmiş yabancı kimlik kartı ele geçirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara