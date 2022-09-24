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‘Kırmızı Bülten’li 2 PKK’lı yakalandı

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#MİT#PKK#Atilla Çiçek
‘Kırmızı Bülten’li 2 PKK’lı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

MİT, ‘Kırmızı Bülten’le uluslararası aranan PKK’lı teröristler Atilla Çiçek ile Hüseyin Yıldırım’ı sınır hattında yaptığı operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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Terör örgütü PKK’nın üst düzey sorumlularını takibe alan MİT, 'Kımızı Bülten' ile aranan PKK’lı “Lehenk” kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK’lı “Alişer” kod adlı Hüseyin Yıldırım’ın yerlerini belirledi. Yapılan değerlendirmenin ardından MİT ajanları, sınırın sıfır noktasında operasyon yaptı. Operasyonda PKK’nın üst düzey sorumluları arasında yer alan Çiçek ve Yıldırım yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

9 ŞEHİDİN FAİLİ

Türkiye’ye getirilerek sorguya alınan Atilla Çiçek, 25 Eylül 2012 tarihinde Tunceli’de 6’sı asker, 1’i sivil 7 kişinin şehit olduğu bombalı saldırı ile Ağrı Doğubeyazıt’ta 29 Ağustos 2020’de 2 TSK personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında yer alıyordu. Çiçek, terör örgütü PKK’nın Suriye ve İran’daki yapılanmasının elebaşları arasındaydı. Hüseyin Yıldırım ise Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.

 

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#MİT#PKK#Atilla Çiçek

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