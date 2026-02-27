×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Kırmızı Bülten#Aranan Suçlular
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 10:17

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlunun yakalandığını ve ülkemize iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kırmızı bültenle aradığımız 23, ulusal seviyede aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (23) B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G.,

Ulusal Seviyede Arananlar (18) E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Haberin Devamı

Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz."

Gözden KaçmasınHava sıcaklığı eksi 30 dereceye düşüyor: Herkes gitti onlar gitmiyor Burada 6 ay kar yağışı sürüyor, evimi bırakmayacağımHava sıcaklığı eksi 30 dereceye düşüyor: Herkes gitti onlar gitmiyor! 'Burada 6 ay kar yağışı sürüyor, evimi bırakmayacağım'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Kırmızı Bülten#Aranan Suçlular

BAKMADAN GEÇME!