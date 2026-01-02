Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(27), ALMANYA(4), BULGARİSTAN(3), ABD, HIRVATİSTAN, İSVİÇRE, KARADAĞ, RUSYA ve YUNANİSTAN’dan ülkemize Getirdik.
Kırmızı Bültenle Aradığımız;
-“Kasten Öldürme” suçundan aranan H.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme” suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama" suçlarından aranan S.C. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Fuhuşa Teşvik” suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar GÜRCİSTAN’da,
-“Yağma ve Yaralama” suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan aranan H.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama” suçlarından aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan aranan H.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da
-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan M.T. isimli şahıs ABD’de,
-“Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan T.T. ve Ü.A. isimli şahıslar ALMANYA’da,
-“Kasten Öldürme” suçundan aranan H.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,
-“Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından aranan M.K. isimli şahıs ALMANYA’da,
-“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan Y.Ö. isimli şahıs HIRVATİSTAN’da,
-“Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma” suçundan aranan E.Ş. isimli şahıs KARADAĞ’da,
-“Kasten Öldürme” suçundan aranan H.Ş. isimli şahıs RUSYA’da, O.T. isimli şahıs ise YUNANİSTAN’da,
Ulusal Seviyede Aradığımız;
-“Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan aranan B.C. isimli şahıs İSVİÇRE’de, Ü.D. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,
-“Dolandırıcılık, Hakaret, Gizliliğin İhlali, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Yağma, Kişisel Verileri Ele Geçirme,” suçlarından aranan E.A. isimli şahıs BULGARİSTAN’da,
-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Dolandırıcılık ve Hırsızlık suçlarından ulusal seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçlarından ulusal seviyede aranan S.D. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Başkalarına Ait Kimlik Kullanma ve Hırsızlık” suçlarından ulusal seviyede aranan A.R.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Kasten Öldürme” suçundan aranan Z.M. ve T.M. isimli şahıslar GÜRCİSTAN’da,
-“Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Kullanmak, Hırsızlık” suçlarından aranan A.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık,Hırsızlık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçlarından aranan Ş.V. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Ruhsatsız Silah Taşınması veya Bulundurulması, İşkence ve Yağma” suçlarından aranan Ü.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Dolandırıcılık” suçundan aranan S.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da
-“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Ruhsatsız Silah Taşıma veya Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından aranan Ö.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“5809 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Tasarlayarak Öldürme ve Hakaret” suçlarından aranan M.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kullanmak” aranan Ö.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan aranan Ü.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,
-“Zimmet, Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek” suçlarından aranan A.M.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.