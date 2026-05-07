Kırmızı bültenle aranıyordu… Uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu E.B.'nin adresi belirlendi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde olduğu kesinleşen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, adli işlemlerin yapılması için emniyet götürüldü.

