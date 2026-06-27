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Kırmızı bültenle aranıyordu! Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

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#MİT#Mersin#Uyuşturucu Kaçakçısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 16:27

Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M., MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu D.M. isimli şüphelinin yeri tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Merkez Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kırmızı bülten bulunan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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#MİT#Mersin#Uyuşturucu Kaçakçısı

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