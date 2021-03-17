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Gündem
Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Kırmızı bültenle aranıyordu! İran uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı

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Kırmızı bültenle aranıyordu! İran uyruklu şüpheli İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberine göre Azerbaycan ve İran'da dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan Farzad F. (41) İstanbul'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Farzad F.'nin adresini tespit etti.

 

Kırmızı bültenle aranıyordu İran uyruklu şüpheli İstanbulda yakalandı

Polis ekipleri, şüpheliyi Şişli'de ikamet ettiği adreste yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sözlü ifadesinde, "Ben o ülkelerde çok fazla inşaat işi yaptım. Herkese yaptıklarımı teslim ettim. Kimseyi de dolandırmadım." dediği öğrenildi. 

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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