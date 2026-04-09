Kırmızı bültenle aranıyordu! Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı... Türkiye'ye iade edilecek

Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 17:10

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarından hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı.

Kılıçaslan'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı. 

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fedlan Kılıçaslan hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurt dışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasa dışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmesi, şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır."

