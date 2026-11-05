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Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Gökhan Şahin, Türkiye'ye iade edildi

Güncelleme Tarihi:

#Daltonlar Suç Örgütü#Gökhan Şahin#Gürcistan
Kırmızı bültenle aranıyordu Daltonlar üyesi Gökhan Şahin, Türkiyeye iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 10:07

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin’in Gürcistan’dan ülkemize iadesi sağlandı.

Kahraman Polislerimizi, Interpol Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Daltonlar Suç Örgütü#Gökhan Şahin#Gürcistan

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