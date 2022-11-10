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Kırmızı bültenle aranıyordu! Arnavutluk’ta yakalanan Salih Akkurt Türkiye’ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Salih Akkurt#Kırmızı Bülten#Arnavutluk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 01:10

Firari olarak kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk’ta yakalanan Salih Akkurt, Türkiye’ye getirildi.

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Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk’ta yakalanan, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye’ye getirildi. İade süreci Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilen Akkurt, İstanbul’da havalimanı polisleri tarafından teslim alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Akkurt’un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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#Salih Akkurt#Kırmızı Bülten#Arnavutluk

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