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Kırmızı bültenle aranıyordu: Antalya'da kaldığı otelde yakalandı

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#Antalya#Suç Örgütü#Ukrayna
Kırmızı bültenle aranıyordu: Antalyada kaldığı otelde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 13:49

Antalya'nın Serik ilçesinde, Ukrayna makamlarınca hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Ilkhan Seıtkhalılov kaldığı otelde yakalandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ukrayna makamlarınca 'Suç örgütü üyeliği', 'Ateşli silahlar ve patlayıcılar', 'Uyuşturucu ve para aklama' suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranma kaydı bulunan ayrıca Türkiye'de G tahdit kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov'un yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucu şüpheli Ilkhan Seıtkhalılov dün saat 18.45 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Ilkhan Seıtkhalılov işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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#Antalya#Suç Örgütü#Ukrayna

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