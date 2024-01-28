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Kırmızı bültenle aranıyordu... 6 DEAŞ'lı Adana'da yakalandı

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#DEAŞ#Adana#Kırmızı Bülten
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 09:52

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda Interpol tarafından kırımızı bültenle aranan 6 Iraklı yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısların saklandığı eve operasyon yapılarak, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu... 6 DEAŞlı Adanada yakalandı

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#DEAŞ#Adana#Kırmızı Bülten

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