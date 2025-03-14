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Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanmıştı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Kardeşinin intikamını almış

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#İzmir#İngiltere#Polis
Kırmızı bültenle aranırken İzmirde yakalanmıştı Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Kardeşinin intikamını almış
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 14:27

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken İzmir’in Konak ilçesinde yakalanan Kemal Armağan'ın (43) farklı tarihlerde kuzenleri Behzat, Hüseyin ve İzzet Eren'i öldürdüğü belirlendi. Armağan'ın, kuzenlerini 2012'de hayatını kaybeden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle öldürdüğü tespit edildi.

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Konak Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine durdurduğu kişinin, kimlik kontrolü sırasında tedirgin tavırları ve çelişkili beyanları üzerine detaylı inceleme yaptı. Kontrollerde, Haydar Ülger adına sahte kimlik taşıyan şüphelinin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında kırmızı bültenle aranan Kemal Armağan olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Kemal Armağan, Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izi kontrolünde, şüphelinin parmak izine ait Nasır Demir ve Kemal Armağan adına kayıtlı 2 kimlik çıktı. Kemal Armağan'ın Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan, Nasır Demir isminde ise Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı.

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İNGİLTERE'DE 'BOMBACILAR' ÇETESİNİN ÜYESİYMİŞ

İngiltere'de 'Bombacılar' adlı çetenin üyesi olan Armağan'ın 2015'te Behzat Eren'i Kahramanmaraş Elbistan'da, 2020'de İngiltere'den tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i ve son olarak 2024'te Londra'da faaliyet gösteren 'Tottenham Boys' çetesi lideri İzzet Eren'i, Moldova'nın başkenti Kişinev'de öldürdüğü belirlendi.

Kırmızı bültenle aranırken İzmirde yakalanmıştı Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Kardeşinin intikamını almış

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ

Armağan'ın 2012'de hayatını kaybeden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle 3 kuzeni öldürdüğü belirlendi.

Kırmızı bültenle aranırken İzmirde yakalanmıştı Kan donduran detaylar ortaya çıktı... Kardeşinin intikamını almış

Kemal Armağan, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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#İzmir#İngiltere#Polis

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