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Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

#Ankara#DEAŞ#Terör
Kırmızı bültenle aranırken Ankarada yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelisi Rusya uyruklu A.R., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R.'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Ankara'da ikamet ettiği belirlendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, kaldığı adres tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 çocuk annesi A.R. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheli A.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan A.R, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.R.’nin iki kez evlilik yaptığı, 2 eşinin de örgüt üyesi olduğu ve Suriye’de hayatlarını kaybettiği, 2 çocuğuyla birlikte 2020 yılında Türkiye’ye geldiği ve 6 aydır Ankara’da ikamet ettiği belirlendi. İkametindeki aramalarda isimler ve not kağıtları çıktığı öğrenilen A.R. kağıtlarda yazan isimlerle görüştüğünü kabul ederken, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını iddia etti. Türkiye’ye geldikten sonra aylık iaşesi ve kiralarının örgüt tarafından karşılandığı belirlenen A.R. hakkında soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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#Ankara#DEAŞ#Terör

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