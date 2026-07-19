×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 11:09

Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T’nin (58) Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!