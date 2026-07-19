Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T’nin (58) Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.