×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAE'de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile Kırmızı Difüzyon Mesajıyla uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve bu sabaha karşı ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'CHROOKE' suç örgütü elebaşı 'Don Vito' lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde ithal etme ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından kırmızı difüzyon (acil yakalama) mesajı ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Haberin Devamı

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAEde yakalandı

Gözden KaçmasınSerdar Öktem suikastında 3 kişi itirafçı olduSerdar Öktem suikastında 3 kişi itirafçı olduHaberi görüntüle

Operasyona EGM Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığının da destek sağladığını belirten Yerlikaya, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası işbirliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu BAEde yakalandı

Gözden Kaçmasınİşte dakika dakika Şarm El Şeyh’te yaşananlarİşte dakika dakika Şarm El Şeyh’te yaşananlarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Polis

BAKMADAN GEÇME!