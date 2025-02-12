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Kırmızı bültenle aranan şüpheli Düzce'de yakalandı

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#Düzce#Hakan Alemdaroğlu#Kırmızı Bülten
Kırmızı bültenle aranan şüpheli Düzcede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 20:41

Düzce'de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, 8 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan Alemdaroğlu (33), polis tarafından yakalandı. Alemdaroğlu, cezaevine gönderildi.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde, 8 farklı suçtan hakkında yakalama kararı olan, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hakan Alemdaroğlu, yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 20 gram da esrar ele geçirildi. Alemdaroğlu’nun 2 farklı ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ‘Korku, Kaygı ve Panik Yaratacak Tarzda Silahla Ateş Etmek’, ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma’, ‘Tehdit’, ‘Uyuşturucu Madde İthal Etmek’ ve 2 farklı ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak’ suçlarından arandığı ve öğrenildi. Alemdaroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

 

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#Düzce#Hakan Alemdaroğlu#Kırmızı Bülten

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