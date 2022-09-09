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Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri silahlı saldırıda öldü

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#İstanbul#Sırbistan#Kırmızı Bülten
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri silahlı saldırıda öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 21:46

Sırbistan’da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinde ’Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

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Olay, dün gece Şişli’de meydana geldi. Sırbistan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ’Skaljari’ çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç’in, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç’in sevgilisi ile çocuklarının da olduğu öğrenildi. Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4’ü Vukotiç’e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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#İstanbul#Sırbistan#Kırmızı Bülten

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