×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye getiriliyor

Güncelleme Tarihi:

#Serkan Kurtuluş#Arjantin#Adalet Bakanlığı
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiyeye getiriliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 14:03

İçişleri Bakanlığı, aralarında kasten öldürme ve yağmanın da bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanarak bugün Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı. Gelişmeye ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz" dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un, yakalandığı Arjantin'den bugün Türkiye'ye iade edileceği açıklandı.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiyeye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması:

"Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Ülkemize Getiriliyor" Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye’ye getiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde;

-"Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma, Silahla Birden Fazla Kişiyle Var Olan Suç Örgütünün Korkutucu Gücünden Yararlanmak Suretiyle Zincirleme Şekilde Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan SERKAN KURTULUŞ organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş isimli şahıs, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor.

Haberin Devamı

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiyeye getiriliyor

Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar Devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiyeye getiriliyor

"NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR ÇELİK İRADEMİZDEN KURTULAMAZLAR"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin konuya dair açıklamaları:

Haberin Devamı

Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz. Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir: Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil; adaletin ve güvenliğin kalesidir!

Gözden KaçmasınBatman merkezli kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıBatman merkezli kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Serkan Kurtuluş#Arjantin#Adalet Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!