Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan getirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 'Tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma' ve 'silahla yağma' suçlarından kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

116 suçtan araması bulunan Sercan Sayal, Türk Hava Yollarının (THY) TK1844 sefer sayılı uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Sayal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

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BAKAN GÜRLEK'TEN YUNANİSTAN MAKAMLARINA TEŞEKKÜR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gerçekleştirilen bu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Gürlek, mesajında Yunanistan makamlarına teşekkürünü sundu. Bakan Gürlek'in mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile 1 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele almış, ülkemize teslimleri beklenen kişilere yönelik taleplerimizi iletmiştik.

Bu görüşmede iadesini gündeme getirdiğimiz kişilerden biri olan, tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal’ın Yunanistan’dan ülkemize teslimi sağlandı.

Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis’e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum.

Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan Ülkemize Getiriliyor."

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda;

-Tasarlayarak Öldürme,

-Kasten Öldürme,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,

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-Nitelikli Yağma ve Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü elebaşı Sercan Sayal Yunanistan'dan ülkemize getiriliyor.

Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Yeni Nesil Organize Suç Örgütü Elebaşı Sercan Sayal’ın İzmir’de;

-90 kurşunlama,

-3 yaralama,

-1 kasten adam öldürme ve

-164 tehdit eylemini organize ettiği tespit edildi.

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Interpol Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

“KAÇTIĞINIZ YER DEĞİŞİR, HESAP VERECEĞİNİZ YER DEĞİŞMEZ!”

Sıcak gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu açıklamayı yaptı:

“Devletimizin hafızası güçlü, iradesi sarsılmazdır! Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir!

Kırmızı Bülten’le aranan organize suç örgütü elebaşının Yunanistan’dan ülkemize iadesini sağladık. Firarına son verdik, adalete teslim ettik!

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Yılbaşından bu yana 45 ülkeden, 189’u çete elebaşı ve üyesi olmak üzere 805 firariyi ülkemize getirdik. Suç işleyip kaçmayı kurtuluş sananları saklandıkları inlerden tek tek çıkaracak, adaletin karşısına dikecek, burunlarını sürteceğiz!

Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman polislerimizi ve ilgili birimlerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletin erişemeyeceği kadar uzakta değildir!”

"HİÇBİR ÇETEYA KAÇIŞ YOK"

Suç örgütlerine yönelik mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Çiftçi ,"Dünyanın neresine giderlerse gitsinler; hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok! Türk adaletinin ve devletimizin kararlılığından kurtulamayacak, eninde sonunda Ay-Yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hesap verecekler! " dedi.