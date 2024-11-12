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Kırmızı bültenle aranan Larsen İstanbul'da yakalandı

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#Interpol#İçişleri Bakanlığı#İstanbul
Kırmızı bültenle aranan Larsen İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 10:36

Interpol tarafından kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı.

Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

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Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

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#Interpol#İçişleri Bakanlığı#İstanbul

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