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Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı

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#İstanbul#Polis#İnterpol
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 09:52

Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.

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İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde haklarında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişilerin adreslerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 1 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasından adresleri belirlenen kişilere operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.'nin de bulunduğu 81 kişi yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı

Alexander G.'nin, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı

Gözaltına alınan diğer şüphelilerden ise M.A. 24 yıl 7 ay 26 gün, S.B. 20 yıl 9 ay 10 gün, S.D. 14 yıl 8 ay 10 gün, M.K. 14 yıl 7 ay 15 gün, F.Ö. 13 yıl 5 ay 2 gün, O.K. 13 yıl 2 ay 22 gün, R.B. 12 yıl 6 ay, S.E.'nin12 yıl 6 ay hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı

Yakalanan şüphelilerden 54'ünün ise 10 yıl altı cezası bulunduğu öğrenilirken 18 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı

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#İstanbul#Polis#İnterpol

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