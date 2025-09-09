Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Haberin Devamı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.