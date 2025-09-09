×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#DEAŞ#Kırmızı Bülten
Kırmızı bültenle aranan DEAŞlı terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 20:13

Çorum’da, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haberin Devamı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şüphelinin Çorum il merkezinde bir adreste gizlendiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#DEAŞ#Kırmızı Bülten

BAKMADAN GEÇME!