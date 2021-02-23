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Fatih POYRAZ-Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 23.02.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı
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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor.

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