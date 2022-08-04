Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı Gürcistan'da yakalandı

#Can Emrah S#Gürcistan#Kırmızı Bülten
Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı Gürcistanda yakalandı

Eşi A.S.’ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açılan, duruşmalara gelmeyince hakkında kırmızı bülten çıkarılan Can Emrah S., Gürcistan’da yakalandı.

Haberin Devamı

Aksaray’da A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah S.’nin, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.’ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020'de polise şikâyette bulundu. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Gözaltına alınan Can Emrah S., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, A.S.’nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel’in, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak sanığın kaçma şüphesi olduğunu ve yurtdışına çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, kabul etmedi. 

Haberin Devamı

İADESİ İSTENDİ

Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah S. hakkında, 5 Ocak 2021'de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen hafta Gürcistan’da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ile Adalet Bakanlığı, Gürcistan’dan iadesini talep etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Emrah S#Gürcistan#Kırmızı Bülten

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa