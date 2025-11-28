×
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Kırmızı Bülten#Gürcistan#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 09:01

Kırmızı bültenle 3, ulusal seviyede de aranan 5 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya konuya ilişkin paylaşımında "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye geri getireceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle aranan B.B., A.C.E ve Ü.G ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç.'nin yakalandığını, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

