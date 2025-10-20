×
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye geri getirildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kırmızı bültenle aradığımız R.R., T.B. ve Y.E.A.’ nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan ülkemize iadelerini sağladık." dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu Türkiye'ye geri getirdiklerini belirterek, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya'da, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

