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Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

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#KIRŞEHİR#DEAŞ#TERÖR
Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞlı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 12:50

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 2 kişi, Kırşehir'de polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte terörist yetiştiren komutan olduğu belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, INTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu S.M.H. ve K.M.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek yetiştiren komutan olduğu öğrenildi. K.M.A.'nın ise örgütte savaşçı olarak görev yaptığı bildirildi. 2 şüphelinin haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

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#KIRŞEHİR#DEAŞ#TERÖR

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