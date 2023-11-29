Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, INTERPOL ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu S.M.H. ve K.M.A.'nın Kırşehir'de olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden S.M.H.'nin örgütte savaşçı seçerek yetiştiren komutan olduğu öğrenildi. K.M.A.'nın ise örgütte savaşçı olarak görev yaptığı bildirildi. 2 şüphelinin haklarında bülten çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.