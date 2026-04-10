Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bültenle aranan 16 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 15:03

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 16'sı kırmızı bültenli olmak üzere 45 şüpheli yakalanarak yurda getirildi.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 16, Ulusal Seviyede Aradığımız 45 suçlu olmak üzere

Toplam 61 suçlu; Gürcistan(50), Almanya(4), Yunanistan(3), Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (16)

F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç ile

Ulusal Seviyede Arananlar (45)

B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPolis teşkilatının 181. yaşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede kriz derinleşirken ülkemiz güvenli liman olmuşturPolis teşkilatının 181. yaşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede kriz derinleşirken ülkemiz güvenli liman olmuşturHaberi görüntüle

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Daire Başkanlıklarımızı, Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

Gözden KaçmasınLeyla Aydemir davasında yeni gelişme Annesi duruşmaya zorla getirilecekLeyla Aydemir davasında yeni gelişme! Annesi duruşmaya zorla getirilecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!